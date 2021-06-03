Самые романтичные фото дня: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на свидании в Лос-Анджелесе

Звезды / Новости
3 июня 2021
Cosmo

Если ты считаешь новости о возобновившихся отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека всего лишь неподтвержденными слухами, звезды сами спешат доказать обратное. Так, недавно они успели вместе отдохнуть в Майами (причем, несколько дней они провели с сыном певицы Максом!), а на днях попали в объективы папарацци издания Washington Post во время свидания в Лос-Анджелесе.

Так, бывшие (а, судя по всему, и нынешние!) влюбленные были замечены возле одного из ресторанов. Джей Ло и Бен обнимались и выглядели очень счастливыми (фото смотри здесь). 

Нам кажется, что здесь все очевидно! А ты что скажешь? 

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Фото: Gettyimages
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