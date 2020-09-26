Романтика в горах: ангел Victoria's Secret Жасмин Тукс показала романтичные фото помолвки со своим бойфрендом-миллионером

Звезды / Новости 26 сентября 2020

Cosmo

Карантин повлиял на отношения известных звездных пар очень по-разному: одни не выдержали испытания и расстались, а другие, наоборот, стали еще ближе. Среди вторых — ангел Victoria`s Secret Жасмин Тукс и ее бойфренд и топ-менеджер Snapchat Хуан Давид Борреро, которые на днях объявили о своей помолвке. Трогательными фото того, как именно возлюбленный сделал ей предложение, модель поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Так, мужчина устроил для любимой романтический ужин в уединенном месте в горах, выложил камнями аббревиатуру «WYMM», что расшифровывается как «Will you marry me?» («Ты выйдешь за меня замуж?») и преподнес ей роскошное кольцо. Очень романтично!