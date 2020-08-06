Романтика в воздухе: Брэдли Купер был замечен на пляже с Дженнифер Гарнер

Звезды / Новости 6 августа 2020

Cosmo

Кажется, в Голливуде появилась новая пара, да еще какая! По крайней мере, об этом сегодня говорят все западные таблоиды и пользователи сети, внимательно рассматривая совместные фото Брэдли Купера и Дженнифер Гарнер, сделанные папарацци. Звезд подловили во время отдыха на пляже в Малибу вместе с дочерью актера Леей. Актер загорал в ярко-красных плавках, тогда как малышка игралась в песке с Дженнифер.

В сети отмечают, что на снимках Гарнер и Купер, которые не так давно пережили расставание со своими половинками (актриса развелась с Беном Аффлеком в 2018 году, а ее коллега расстался с Ириной Шейк годом позже), выглядят как самая настоящая пара, и отметают все доводы о том, что звезды долгое время поддерживают дружеские отношения.

Что же, время покажет, как все обстоит на самом деле, но нам кажется, что звезды отлично подходят друг другу. А ты как думаешь?