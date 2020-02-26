Роскошная: Кейт Миддлтон похвасталась идеальной фигурой (и спортивной формой) в облегающем наряде

Звезды / Новости 26 февраля 2020

Cosmo

Кажется, список дел герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон просто бесконечный: только вчера она блистала в роскошном наряде на театральной премьере в Лондоне, а уже сегодня приняла участие в спортивном мероприятии на олимпийском стадионе в Стратфорде.

Что интересно, Кейт не просто наблюдала за всем со стороны, а и сама приняла участие в соревнованиях. Так, герцогиня попробовала свои силы в спринте в компании звезды легкой атлетики Джессики Эннис-Хилл, а также взяла несколько уроков дзюдо.

Кейт Миддлтон просто поразила всех своей отличной спортивной формой, а еще фигурой, достойной зависти. Герцогиня появилась на стадионе в обтягивающем лонгсливе и брюках с высокой посадкой — ты только посмотри на эту точеную талию и стройные бедра! Не устаем восхищаться.