В одежде и без: 56-летняя Моника Беллуччи восхищает красотой в чувственной фотосессии для глянца

Звезды / Новости 6 ноября 2020

Cosmo

Мы не раз упоминали роскошную Монику Беллуччи в материалах о звездных красотках, которые с годами становятся только краше. И, глядя на кадры из новой чувственной фотосессии актрисы для итальянского Vogue, мы в очередной раз убеждаемся в этом. На фото, сделанных в студии во Флоренции, итальянка позирует в роскошных нарядах Dolce & Gabbana, которые по праву можно назвать настоящими произведениями искусства, и демонстрирует свою безупречную фигуру.

На одном из кадров Моника и вовсе позирует лишь в нижнем белье и колготках, прикрывшись одним из платьев.

Взгляд не отвести!