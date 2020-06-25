Роскошные формы и платье со смелыми разрезами: молодая мамочка Эшли Грэм украсила обложку глянца

Звезды / Новости 25 июня 2020

Cosmo

Пять месяцев назад Эшли Грэм впервые стала мамой. За это время модель успела сняться в невероятно трогательной фотосессии для британской версии Harper`s Bazaar вместе со своим крошечным сыном. А недавно звезда украсила обложку американской версии глянца — на ней Эшли позирует в белом платье с эффектными разрезами Proenza Schouler, которое подчеркнуло ее роскошные формы.

Формат съемки был необычным, но довольно распространенным во время карантина: Грэм позировала фотографу Марио Сорренти, но через Zoom. А помогал в этом процессе муж модели Джастин Эрвин, который держал одновременно телефон и их с Эшли малыша (смотри трогательное фото в карусели).

Получилось шикарно!