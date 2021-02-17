Роскошный букет и нежные поцелуи: Кара Делевинь была замечена с новым бойфрендом — и ты его точно знаешь!

Звезды / Новости 17 февраля 2021

Cosmo

После расставания с Эшли Бенсон Кара Делевинь достаточно долгое время оставалась одна. Однако сейчас, судя по последним фото, сделанным папарацци, сердце модели снова занято. Так, в День всех влюбленных она была замечена в компании... сына Уилла Смита Джейдена! Парень нежно поцеловал звезду при встрече, подарил ей роскошный букет красных роз, а затем они вместе отправились на ужин в одном из ресторанов Лос-Анджелеса (фото смотри здесь).

Несмотря на то, что Кару и Джейдена уже долгое время связывают дружеские отношения, поклонники уверены, что сейчас дружба переросла во что-то большее — свежие фото, по их мнению, говорят сами за себя.

И мы не можем с ними не согласиться. А ты что скажешь?