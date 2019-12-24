Рождественское чудо: Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились

Звезды / Новости 24 декабря 2019

Cosmo

Поклонники Анджелины Джоли и Брэда Питта до сих пор надеются на их воссоединение (как, впрочем, и сам актер). И хотя экс-супруги пока не собираются возвращаться друг к другу, им все-таки удалось наладить отношения. Как сообщают инсайдеры, звезды заключили перемирие, и Джоли даже останется на Рождество в Калифорнии специально для того, чтобы их дети смогли отметить праздник с отцом.

Пока неизвестно, останется ли сама Энджи в праздничный вечер вместе с семьей, но пользователи сети отмечают, что, в любом случае, это и так большой прогресс в отношениях бывшей самой красивой голливудской пары.

Просто рождественское чудо!

