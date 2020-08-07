Рози Хантингтон-Уайтли расскажет в новом шоу о том, как создавались Kylie Cosmetics, Huda Beauty и другие бренды

Звезды / Новости
7 августа 2020
Cosmo

         

Модель и основательница собственного бренда теперь решила попробовать себя еще и в качестве исполнительного продюсера. Рози Хантингтон-Уайтли объявила о выпуске ного телешоу, посвященного индустрии красоты. 

            

В новом мини-сериале под названием About Face Рози расскажет о том, как создаются бьюти-бренды и как работает эта индустрия. В рамках проекта звезда взяла интервью у Кайли Дженнер, основательницы марки Huda Beauty Худы Каттан, визажиста Бейонсе Сэра Джона и у многих других.

Премьера шоу состоится 10 августа, а всего будет выпущено 10 серий. Первую Рози посвятила визажисту Худе Каттан и для съемок эпизода команда отправилась в ОАЭ. В других же сериях модель обсудит интересные темы с создательницей бренда Glossier Эмили Вайс, а также с Джен Аткинс, которая работает стилистом по волосам у сестер Хадид, Дженнифер Лопес и Джессики Альбы. С нетерпением ждем премьеру!

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Автор: Анастасия Благодарная
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