В стрингах и с новым бойфрендом: Леди Гага попала в объективы папарацци в Майами

Звезды / Новости 2 февраля 2020

Cosmo

После расставания с Кристианом Карино Леди Гага несколько раз была замечена на публике с таинственными незнакомцами, однако пока во что-то серьезное ни одни из этих отношений так и не переросли. Впрочем, совсем скоро это может измениться: на днях звезда попала в объективы папарацци в компании мужчины, с которым встретила Новый год — влюбленные целовались на балконе одного из отелей Майами перед выступлением Леди Гаги на Super Bowl 2020.

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