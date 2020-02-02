В стрингах и с новым бойфрендом: Леди Гага попала в объективы папарацци в Майами

Звезды / Новости
2 февраля 2020
Cosmo

После расставания с Кристианом Карино Леди Гага несколько раз была замечена на публике с таинственными незнакомцами, однако пока во что-то серьезное ни одни из этих отношений так и не переросли. Впрочем, совсем скоро это может измениться: на днях звезда попала в объективы папарацци в компании мужчины, с которым встретила Новый год — влюбленные целовались на балконе одного из отелей Майами перед выступлением Леди Гаги на Super Bowl 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений AngelxGaga_ (@angelxgaga_) 31 Січ 2020 р. о 7:02 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ’ (@that_rah_rah_bitch_) 1 Лют 2020 р. о 1:08 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ’ (@that_rah_rah_bitch_) 31 Січ 2020 р. о 6:40 PST

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/ladygaga
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