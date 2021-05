С экстремальным декольте и в компании бывшего возлюбленного: Дженнифер Лопес на концерте Vax Live

Звезды / Новости 5 мая 2021

Cosmo

На выходных в США состоялось важное мероприятие — концерт Vax Live: The Concert to Reunite the World, проведенный в поддержку стран, которые не имеют доступа к вакцине от коронавируса. Среди звезд, поддержавших инициативу, была, в частности, Дженнифер Лопес. Вновь свободная красотка появилась на красной дорожке в белых брюках и серебряном топе с экстремальным декольте, и выглядела просто потрясающе.

Однако в центре внимания оказался не только наряд звезды, но и то, что на мероприятии был замечен также ее бывший бойфренд Бен Аффлек, с которым в последнее время они все чаще проводят время вместе.

И пока часть пользователей сети отмечает, что совместное участие звезд уровня Бена и Джей Ло в таком важном мероприятии — обычное дело, другие уверены в том, что это еще один аргумент в пользу того, что экс-возлюбленные снова вместе.

А ты что скажешь?