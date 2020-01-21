С собаками и крошечным малышом Арчи на руках: счастливая Меган Маркл на прогулке в Ванкувере

Звезды / Новости 21 января 2020

Cosmo

Принц Гарри и Меган Маркл мечтали о спокойной семейной жизни, в которой смогут уделять максимум времени друг другу, своему малышу Арчи и простым радостям жизни, таким как, к примеру, семейные утренние прогулки. И, похоже, они ее получили. Так, вчера герцогиня была замечена в Ванкувере — она прогуливалась по парку с любимыми собаками и малышом Арчи на руках. Для неформального выхода Меган выбрала комфортный casual-лук и выглядела очень счастливой.

Рады за нее, а ты?