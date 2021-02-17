«С ним она много смеется и чувствует себя в безопасности»: Дженнифер Энистон завела новый роман

Звезды / Новости 17 февраля 2021

Cosmo

После развода Дженнифер Энистон и Джастина Теру поклонники актрисы надеялись на ее воссоединение с Брэдом Питтом. Однако, похоже, звезда все-таки не собирается возвращаться к прошлому — по информации западных СМИ, она завела новый роман. Как сообщает издание Mirror со ссылкой на InTouch Weekly, Энистон встречается с таинственным незнакомцем, с которым чувствует себя абсолютно счастливой.

«У них очень много общего. Он приземленный, милый, с ним она много смеется и чувствуется себя в безопасности. Она ему доверяет», — сообщили изданию инсайдеры.

Имя мужчины приближенные к актрисе источники не сообщают, однако уверяют, что им с Джен и правда есть о чем поговорить. «Они оба любят свободу и иностранные фильмы, готовку и собак», — делятся инсайдеры.

Звучит прекрасно. Осталось только дождаться официального подтверждения или фото, которое сделает отношения звезды инста-official, от нее самой!