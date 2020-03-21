Вместо съемок в продолжении «Друзей»: Дженнифер Энистон рассказала, чем занимается на карантине

Звезды / Новости 21 марта 2020

Cosmo

Карантин — отличное время не только для того, чтобы посмотреть сериалы, почитать книги и прокачать свои знания с помощью разнообразных онлайн-курсов, но и для того, чтобы заняться домашними делами. Такого же мнения придерживается и Дженнифер Энистон, которая сейчас должна была сниматься в перезапуске «Друзей» (из-за пандемии коронавируса съемки отменили — прим. ред.)

О том, чем она занимается в самоизоляции, актриса рассказала в разговоре с Эллен Дедженерес, которая во время карантина обзванивает звезд по телефону. «С тех пор, как мы в последний раз разговаривали полчаса назад, ничего не изменилось. Я все еще разбираю вещи в своем шкафу», — призналась звезда.

Что же, наконец-то перебрать вещи и отсортировать те, которые уже давно не носишь, — отличный план. Мы обязательно последуем примеру Дженнифер, а ты?