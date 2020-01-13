С тостером вместо сумки: Селена Гомес удивила всех последним выходом в свет

Звезды / Новости
13 января 2020
Cosmo

Этот образ сегодня обсуждают все: певица Селена Гомес вышла в свет с очень необычным аксессуаром — тостером вместо сумочки! И пока все удивлялись странной выходке, мы узнали что к чему.

Как оказалось, тостер — это подарок, который Селена получила во время ужина в одном из ресторанов Западного Голливуда. Кто его преподнес — неизвестно, но подарок точно имеет символическое значение. Так, это явная отсылка к песне из нового альбома Селены Гомес Rare. В его заглавном треке есть строчка «saw us getting older, burning toast in the toaster» («я представляла, как мы состаримся вместе, и пережарила тост в тостере»). Именно она вдохновила поклонника творчества Селены на такой оригинальный и, что важно, очень полезный презент.

 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
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