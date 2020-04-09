Садоводство, пироги и полный бардак: как проходит карантин Кейт Миддлтон

Звезды / Новости 9 апреля 2020

Cosmo

На время карантина Кейт Миддлтон и принц Уильям изолировались в загородном доме. Как и другие члены королевской семьи, пара пытается меньше контактировать с людьми и обезопасить себя и детей. Однако это не значит, что им нечем заняться. Как сообщает US Weekly, Кейт уделяет максимум внимания детям.

«Вместе они готовят пироги, занимаются садоводством и стараются как можно больше играть в различные игры. На кухне постоянный бардак, но им очень весело», — говорит источник.

Также Кейт и Уильям пытаются организовать досуг детей так, чтобы те не пропускали школьные занятия и отдаленно выполняли программу.

Что ж, весьма правильный подход к воспитанию детей в такой ситуации.