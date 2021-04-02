Сама нежность: Екатерина Кухар создала коллекцию шелковых юбок

Мода / Fashion news
2 апреля 2021
Cosmo

Имя Екатерины Кухар уже давно ассоциируется не только с балетом. Недавно прима-балерина решила попробовать свои силы в новой для нее индустрии и совместно с дизайнером Lyalya Sogomonyan представила весенние танцевальные юбки.

Капсульная коллекция красочная, разнообразная, словно юбки создавались под разные характеры балетных партий. Уникальность изящных вещей состоит в крое, который позволяет юбкам парить и словно дотанцовывать движения артиста, продолжая лететь в воздухе, словно крылья бабочки.

«Lyalya большая поклонница балетного искусства, как-то она пришла с дочкой ко мне на спектакль, а после специально для меня создала две уникальных юбки из шифона и шелка. Подобное качество тканей я видела только однажды в Сеуле, это качество позволяет оставлять мягкий шлейф движений, юбка словно дышит с артистом и парит в воздухе, а не падает камнем.

Я к балетной одежде  отношусь очень внимательно, для меня важно, чтоб было не только комфортно, но и эстетически привлекательно. Наша одежда это, как обертка для конфеты или цвет крыльев у бабочки подчеркивает индивидуальность каждого. Одевая юбки от Lyalya, я слышала много приятных отзывов от коллег и мне захотелось поделиться красотой с другими, я начала размышлять над цветовой гаммой. Немного погодя предложила Lyalya создать капсульную коллекцию юбок, с необычным цветовым решением, чтобы при движении юбка напоминала крылья бабочки. Цветовая гамма коллекции настолько богата, что позволяет проявлять каждой девушке свою индивидуальность и изысканный вкус», — говорит Екатерина Кухар. 

Дизайнер Lyalya Sogomonyan сделала такой крой, который при движении юбки воссоздает иллюзию взмаха крыльев бабочки.

«Балет неземная легкость и красота, этим был продиктован выбор тканей. По-живому легкий и прозрачный шифон, а также нежнейший шелк. Некоторые юбки украшены вручную камнями  Swarovski, а некоторые уникальным принтом, например, балеринами. Как красочные крылья бабочки, коллекция полна весенней цветовой гаммы, таких окрасок и тонов нет у других дизайнеров, к примеру, тонкий переход от желтого к белому», — добавляет Lyalya Sogomonyan. 

 

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Фото: пресс-служба
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