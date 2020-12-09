Сама собі свято: Тіна Кароль та Kachorovska створили капсульну колекцію до Нового року

Мода / Fashion news 9 декабря 2020

Cosmo

Kachorovska разом із співачкою Тіною Кароль створили капсульну колекцію до Нового року. Tina Karol x Kachorovska включає дві моделі взуття та сумочку-прикрасу. Колекція надійшла у продаж 8 грудня.

Робота над колекцією з трьох моделей (босоніжки, сабо та мікросумка) тривала впродовж останніх півроку. Тіна Кароль взяла безпосередню участь у розробці та процесі створення кожної моделі. Так, у босоніжках Tina було втілено одразу дві ідеї співачки: зробити п’ятку нестандартно низькою та підвісити прикрасу на підошву.

«Я занурилася у всі технологічні нюанси. З особистого досвіду знаю, що таке, коли ноги ниють від незручних підборів, навіть якщо вони красиві. Жодна краса не заслуговує на ваші страждання. Тому ця колекція розроблена з дуже зручною колодкою, а пальчики лежатимуть на підошві ідеально рівно», — коментує зірка.

«На цю колекцію мене надихнули українки. Нас привчили бути скромнішими ніж треба. Наші жінки — фантастичні, час додати їм любові до себе. Tina Karol x Kachorovska — саме про це», — відзначає Тіна.

Кампанія до запуску колекції Tina Karol x Kachorovska стартує серією роликів «Сама собі свято». В основу сценаріїв покладений мікс фантастичних ситуацій у побутовому контексті, візуально стилізованих під кіно середини 50-х.

«Ми хотіли триматися у полі гумору, але не стати смішними. Важливо було передати красу та елегантність, легкість і настрій колекції. Тіні дуже пасує роль сучасної ретро-діви. До того ж, візуальною задачею було виглядати «на вістрі» моди, а не створити «вечірку у стилі 50-х». Колористику, світ, тіні, стилістику і загалом кожну найменшу деталь ми пропрацьовували власноруч із великою командою, кожному хочеться подякувати. Здається, нам вдалося створити невимушену й стилістично цілісну історію», — каже Марія Слензак, арт-директорка Kachorovska.