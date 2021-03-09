Самая модная альтернатива косухе и классическому пальто весной 2021: Ирина Шейк в кожаном тренче от украинского бренда

Звезды / Новости 9 марта 2021

Cosmo

Ирина Шейк уже не впервые делает ставку на вещи made in Ukraine. Недавно модель была замечена на прогулке в бомбере Ttswtrs, а на днях примерила суперстильный тренч из эко-кожи от украинского бренда Gasanova, который станет отличной альтернативой косухе, пальто или классическому бежевому тренчу весной 2021. Черный total look модель разбавила яркими деталями: желтой поясной сумкой и таким же принтом на свитшоте (фото ищи здесь).

Получился невероятно стильный лук, который идеально подойдет для прохладной мартовской погоды. Берем его на заметку и в который раз восхищаемся нашими брендами!