Самая популярная: какая певица стала первой женщиной в истории, набравшей 200 миллионов подписчиков в Instagram

Звезды / Новости 2 сентября 2020

Cosmo

Ариана Гранде продолжает активно завоевывать соцсети. Так, на днях количество подписчиков певицы в Instagram достигло отметки в 200 миллионов — это абсолютный рекорд, который делает звезду первой в истории женщиной, преодолевшей этот серьезный рубеж.

Напомним, первым мужчиной, набравшим две сотни миллионов подписчиков в Instagram, стал футболист Криштиану Роналду. Сейчас у него уже 237 миллионов фолловеров.