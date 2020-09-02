Самая популярная: какая певица стала первой женщиной в истории, набравшей 200 миллионов подписчиков в Instagram
Ариана Гранде продолжает активно завоевывать соцсети. Так, на днях количество подписчиков певицы в Instagram достигло отметки в 200 миллионов — это абсолютный рекорд, который делает звезду первой в истории женщиной, преодолевшей этот серьезный рубеж.
Публикация от Ariana Grande (@arianagrande) 30 Авг 2020 в 3:05 PDT
Напомним, первым мужчиной, набравшим две сотни миллионов подписчиков в Instagram, стал футболист Криштиану Роналду. Сейчас у него уже 237 миллионов фолловеров.
Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 30 Мар 2020 в 5:58 PDT