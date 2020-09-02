Самая популярная: какая певица стала первой женщиной в истории, набравшей 200 миллионов подписчиков в Instagram

Звезды / Новости
2 сентября 2020
Cosmo

Ариана Гранде продолжает активно завоевывать соцсети. Так, на днях количество подписчиков певицы в Instagram достигло отметки в 200 миллионов — это абсолютный рекорд, который делает звезду первой в истории женщиной, преодолевшей этот серьезный рубеж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ariana Grande (@arianagrande) 30 Авг 2020 в 3:05 PDT

Напомним, первым мужчиной, набравшим две сотни миллионов подписчиков в Instagram, стал футболист Криштиану Роналду. Сейчас у него уже 237 миллионов фолловеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 30 Мар 2020 в 5:58 PDT

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/arianagrande
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