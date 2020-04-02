В компании мамы и папы: как дети Анджелины Джоли и Брэда Питта проводят карантин

Звезды / Новости
2 апреля 2020
Cosmo

Карантин — не только наказание для всех, кто привык к активной жизни, но и отличный повод для того, чтобы наконец-то провести побольше времени со своими близкими. Такого мнения придерживается и Анджелина Джоли, которая переживает самоизоляцию в компании всех своих детей. Обратно в Калифорнию из южно-корейского университета вернулся даже 18-летний сын актрисы Мэддокс.

«Дети продолжают учиться, практикуют языки, играют на музыкальных инструментах и в настольные игры, а еще помогают маме готовить», — сообщают инсайдеры порталу E!

Однако иногда дети все же нарушают правила карантина, чтобы провести немного времени с отцом, по которому очень скучают. Врочем, уверяют анонимные источники, делают они это крайне редко и со всеми мерами предосторожности. 

 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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