В компании мамы и папы: как дети Анджелины Джоли и Брэда Питта проводят карантин

Звезды / Новости 2 апреля 2020

Cosmo

Карантин — не только наказание для всех, кто привык к активной жизни, но и отличный повод для того, чтобы наконец-то провести побольше времени со своими близкими. Такого мнения придерживается и Анджелина Джоли, которая переживает самоизоляцию в компании всех своих детей. Обратно в Калифорнию из южно-корейского университета вернулся даже 18-летний сын актрисы Мэддокс.

«Дети продолжают учиться, практикуют языки, играют на музыкальных инструментах и в настольные игры, а еще помогают маме готовить», — сообщают инсайдеры порталу E!

Однако иногда дети все же нарушают правила карантина, чтобы провести немного времени с отцом, по которому очень скучают. Врочем, уверяют анонимные источники, делают они это крайне редко и со всеми мерами предосторожности.