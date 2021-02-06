Самые милые фото дня: холостяк Макс Михайлюк впервые станет отцом

Звезды / Новости 6 февраля 2021

Cosmo

Отличные новости от бывшего главного героя шоу «Холостяк» Макса Михайлюка: совсем скоро он и его девушка, модель Дарья Хлыстун, впервые станут родителями. Об этом счастливый будущий папочка объявил в своем инстаграм, поделившись милыми фото, на котором целует животик своей любимой.

«С каждым днем все ближе к тому моменту, когда встречусь с еще одной любовью всей моей жизни», — написал Макс. Даша, в свою очередь, также поделилась в своем аккаунте несколькими кадрами из той же трогательной фотосессии. «Пришло время поделиться с Вами самым сокровенным», — подписала их она.

Мимими дня!