Самые милые фото дня: холостяк Макс Михайлюк впервые станет отцом

Звезды / Новости
6 февраля 2021
Cosmo

Отличные новости от бывшего главного героя шоу «Холостяк» Макса Михайлюка: совсем скоро он и его девушка, модель Дарья Хлыстун, впервые станут родителями. Об этом счастливый будущий папочка объявил в своем инстаграм, поделившись милыми фото, на котором целует животик своей любимой.

«С каждым днем все ближе к тому моменту, когда встречусь с еще одной любовью всей моей жизни», — написал Макс. Даша, в свою очередь, также поделилась в своем аккаунте несколькими кадрами из той же трогательной фотосессии. «Пришло время поделиться с Вами самым сокровенным», — подписала их она. 

Мимими дня!

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Фото: instagram.com/flymax305
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