«Самый красивый ведущий»: Макс Барских сорвал бурные овации после эфира «Танцев со звездами»

Звезды / Новости 6 сентября 2021

Cosmo

5 сентября в эфире телеканала «1+1» состоялась премьера нового сезона шоу «Танцы со звездами». Ведущим премьерного выпуска стал Макс Барских, который встречал и представлял пары участников на звездном балконе. Кроме этого, артист и сам представил особый номер: свой новый сингл «Just Fly» с умопомрачительной постановкой. Реакция поклонников Барских и зрителей, смотревших программу, не заставила себя ждать: они буквально засыпали соцсети Макса и его директ комплиментами и восторженными отзывами.

«Бомбическое выступление», «Номер замечательный, от тебя глаз невозможно оторвать», «Такой хороший, очень сильно отличаешься от других ведущих!», «Самый красивый и обаятельный ведущий», «Хочется пересматривать и радоваться вместе с вами», «Макс, как всегда на высоте!», «Что ни песня, то суперхит», «Такая пластика и синхронность, я в шоке», «Макс — ты эталон мужской элегантности и стиля для меня», «Вы с командой настоящие волшебники, Макс, а ведь многие даже не представляют, какой ювелирный труд вы проделываете», «Такой импозантный, в кожаном костюмчике, настоящий джентльмен!», — вот что пишут под постами Барских о его участии в «Танцах со звездами».