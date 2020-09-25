Санта Дімопулос зізналася, як насправді ставиться до Надії Мейхер

Звезды / Новости
25 сентября 2020
Cosmo

Шоу «Танці з зірками» набирає обертів, а разом із ним — гарячі чутки. Розмови про те, що ексвіагрянки недолюблюють одна одну, ширяться давно. Втім, насправді це далеко не так. Так, на «Танцях з зірками» неодноразово порівнювали Санту Дімопулос та Надію Мейхер. Ба більше, навіть з`ясовували, яка ж із двох брюнеток краща. Слава Дьомін у своєму шоу Слава+ також вирішив з`ясувати, чи має концепція шоу щось спільне з реальністю, на що Дімопулос відповідає — у неї та Мейхер  «рівні, хороші стосунки».

Мовляв, для телебачення це нормальна історія — зробити двох колишніх учасниць гурту конкурентками. Людям цікаво. Ба більше, у них здорове суперництво, бо вона дуже поважає колегу з минулого. 

«По-перше, це шоу. Усміхаємось і махаємо. Тож немає такого, що ми ненавидимо одна одну. З віком ти навчаєшся поважати особистостей, а Надя  особистість», — додала зірка. 

До слова, Санта назвала ім`я учасника, який їй неабияк імпонує та цілком може опинитися у фіналі. Ним виявився харизматичний актор Арам Арзуманян. 

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Фото: instagram.com/santadimopulos
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