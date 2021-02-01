По секрету: Сара Джессика Паркер поделилась подробностями сюжета нового «Секса в большом городе»

Звезды / Новости
1 февраля 2021
Cosmo

Пока поклонники с нетерпением ждут продолжение сериала «Секс в большом городе», Сара Джессика Паркер делится некоторыми подробностями сюжета. Так, по словам исполнительницы роли легендарной Кэрри Брэдшоу, в новых сериях создатели планируют раскрыть тему... пандемии Covid-19. В интервью Vanity Fair актриса отметила, что обойти ее стороной просто невозможно, поскольку именно эта сложная для всего мира ситуация создает новые реалии жизни в Нью-Йорке, к которым должны будут адаптироваться и персонажи сериала. 

Судя по тому, как адаптировалась под новые модные реалии сама Сара Джессика Паркер, будет не менее стильно и ярко, чем когда-то. Ждем с нетерпением!

 

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Блейк Лайвли призналась, что чувствовала себя неуверенно после рождения третьего ребенка
2
СМИ: Летиция Каста беременна четвертым ребенком
3
Деми Мур опубликовала первое фото после слухов о пластической операции
4
Почему Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына
5
Кэти Перри рассказала об их с Орландо Блумом дочери Дейзи
Звезды / Новости

Юлія Саніна стала ведучою «Орла&Решки. 10 років»

Буде цікаво!

Звезды / Новости

Новость дня: 42-летняя Летиция Каста станет мамой в четвертый раз

Фотофакт. 

Звезды / Новости

Яркие наряды и поцелуи: Меган Фокс и Machine Gun Kelly приковали к себе все взгляды в Нью-Йорке

Редкий выход. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Ходят слухи: Меган Фокс обручилась со своим новым бойфрендом

Звезда была замечена с кольцом на том самом пальце.

Stay home with Cosmopolitan
1
О наболевшем: журнал Time назвал 2020 год худшим в истории 
2
Must-have: 7 вещей, которые помогут тебе пережить пандемию в безопасности
3
Доказано наукой: 3 самых эффективных напитка для профилактики коронавируса
4
От санитайзера до пульсоксиметра: все, что тебе нужно в период пандемии, в одной сумке — Cosmopolitan Anti-Covid bag
5
Кабмін запровадив в Україні «локдаун вихідного дня»: що це означає та скільки триватиме
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Сюрприз»: певица Halsey объявила о беременности

Бэби-бум продолжается.

Loading...
Звезды / Новости

Танцы на воде и безупречное тело в купальнике: Екатерина Кухар показала, как отдыхает с мужем на Мальдивах

Какие кадры!

Читайте также
1
Летиция Каста беременна в четвертый раз
2
По фигуре: Тина Кароль показала соблазнительный образ будущей весны
3
Какие сумки мы будем носить в этом году: трендовые модели
4
5 сатиричних серіалів, які підіймуть вам настрій
5
7 найбожевільніших учинків зірок заради втілення в роль
Звезды / Новости

Роскошное платье и счастливая улыбка: Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз

Новость дня!

Звезды / Новости

Поразительное сходство: в сети обсуждают первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы

Не отличить!

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Ксения Мишина

Давай без короны: как устроить вечеринку дома и выбрать подарки для близких

Новый год, новая ты: обещания самой себе и большой астропрогноз на 2021

Cosmo Beauty Awards: главные продукты года

Меняем секс к лучшему: новые реалии вашей близости

15 способов одеться тепло и нарядно
Звезды / Новости

Совсем другой человек: 58-летняя Деми Мур изменилась до неузнаваемости после пластики лица 

Кардинальные перемены. 

Звезды / Новости

Мимими дня: Зейн Малик сделал тату с именем своей крошечной дочери

Красиво и символично.

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Кто он: новый горячий парень Кортни Кардашьян

Ты можешь его знать. 

Звезды / Новости

Никакого фотошопа: 51-летняя Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци в облегающих леггинсах и топе

Hot or not? 

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Мимими дня: в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма пополнение

Маленькое счастье. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Наконец-то: Джиджи Хадид рассекретила имя своей 4-месячной дочери

Нам нравится, а тебе? 

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Бренд Dari Co представил коллаборацию с певицей и блогером Jerry Heil

Актуально как никогда!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.