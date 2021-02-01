По секрету: Сара Джессика Паркер поделилась подробностями сюжета нового «Секса в большом городе»

Звезды / Новости 1 февраля 2021

Cosmo

Пока поклонники с нетерпением ждут продолжение сериала «Секс в большом городе», Сара Джессика Паркер делится некоторыми подробностями сюжета. Так, по словам исполнительницы роли легендарной Кэрри Брэдшоу, в новых сериях создатели планируют раскрыть тему... пандемии Covid-19. В интервью Vanity Fair актриса отметила, что обойти ее стороной просто невозможно, поскольку именно эта сложная для всего мира ситуация создает новые реалии жизни в Нью-Йорке, к которым должны будут адаптироваться и персонажи сериала.

Судя по тому, как адаптировалась под новые модные реалии сама Сара Джессика Паркер, будет не менее стильно и ярко, чем когда-то. Ждем с нетерпением!