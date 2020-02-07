Save the date: стало известно, где и когда состоится свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

Звезды / Новости 7 февраля 2020

Cosmo

Сексуальный скандал с принцем Эндрю в главной роли немного омрачил предсвадебное настроение его дочери принцессы Беатрис. Однако сегодня наконец-то появилась официальная информация о том, когда и где состоится ее свадьба с Эдоардо Мапелли-Моцци.

«Свадьба Ее Королевского Высочества принцессы Беатрис Йоркской и Эдоардо Мапелли-Моцци состоится в птяницу, 29 мая 2020 года. Пара обручилась в Италии в сентябре 2019. Королева дала свое любезное разрешение на проведение церемонии в Королевской часовне, во дворце Святого Джеймса. После церемонии стосится частный прием, устроенный королевый в садах Букингемского дворца», — указано в официальном заявлении.

Ждем с нетерпением!