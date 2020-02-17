Счастливые и свободные: первое фото принца Гарри и Меган Маркл после переезда в Канаду

Звезды / Новости 17 февраля 2020

Cosmo

Шумиха вокруг того, как принц Гарри и Меган Маркл отделились от королевской семьи, не утихает. Несмотря на то, что папарацци продолжают преследовать пару, а СМИ пестрят заголовками, сообщая о новых подробностях скандала, кажется, молодую семью это не тревожит.

Так, на днях принц Гарри и Меган Маркл были замечены в канадском аэропорту после возвращения из США. Что интересно, туда они отправились не на частном самолете, как делали ранее, а на обычном пассажирском, видимо, понемногу приобщаясь к некоролевской жизни. А самое важное то, что и Гарри, и Меган выглядели абсолютно расслабленными и счастливыми. Кажется, жизнь вне двора явно идет супругам на пользу!

К слову, сегодня в СМИ появилась новость о том, что и принц Уильям и Кейт Миддлтон также планируют отойти от королевских дел.