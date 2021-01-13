«Себя надо ставить на первое место»: Ким Кэтролл отреагировала на новость о съемках «Секса в большом городе»

Звезды / Новости 13 января 2021

Cosmo

HBO планирует снять продолжение легендарного «Секса в большом городе». Об этом на днях объявила у себя в соцсетях звезда шоу Сара Джессика Паркер. Нам обещают целых 10 новых эпизодов, правда, без одной из ключевых героинь.

Актриса Ким Кэтролл (Саманта) отказалась принимать участие в проекте. А сегодня впервые отреагировала на новость о съемках без ее участия. Сама актриса не высказалась, но лайкнула один из твитов, в котором автор писал:

«Я обожаю «Секс в большом городе». И хотя грустно, что Саманта не вернется, я аплодирую тому, что вы поступаете так, как лучше для вас. Думаю, что это отличный пример того, что себя нужно ставить на первое место».