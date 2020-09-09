«Сейчас свадьбы не будет»: Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк заболели коронавирусом

«Сейчас свадьбы не будет»: Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк заболели коронавирусом
На днях Ольга Фреймут сообщила, что ей удалось побороть Covid-19, и рассказала о своих симптомах. А несколько часов назад стало известно, что коронавирусом заболели также коллега телеведущей Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк. В связи с этим, влюбленным пришлось отменить свадьбу. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Сейчас свадьбы не будет. Да, да....вы правильно прочитали. Мы переносим дату и очень ждём ⠀ Я за эти дни прошла все этапы: ▫️обиду. ▫️психи. ▫️отторжение. ▫️принятие. ✅позитивный настрой. ⠀ Когда нас подкосила болезнь, я подозревала, что празднованию свадьбы наступает «конец». ⠀ Стало жутко обидно, что вот как и почему я. Был уже спланирован девичник, вот прям послезавтра мы должны были ехать с моими подругами, у Вовы был спланирован мальчишник... ⠀ Были примерки платьев, подготовки с декораторами, организованы сюрпризы для любимого на свадьбу и тут все перевернулось в другую сторону... ⠀ Можно конечно сесть и подумать, что все это знаки, а можно как мы, подумать, что значит будет ещё круче праздник, но немного позже! ⠀ Во время пандемии к такому повороту событий необходимо быть готовым. Но как бы ни случилось, взять партнера за руку и пойти дальше с позитивом и надеждой на лучшее! ⠀ Всем любви! Я точно знаю, что у меня будет самая красивая и душевная свадьба, но чуть позже!
Допис, поширений kristygor (@kristygor) 9 Вер 2020 р. о 2:44 PDT
Желаем Владимиру и Кристине скорейшего выздоровления!