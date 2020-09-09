«Сейчас свадьбы не будет»: Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк заболели коронавирусом

Звезды / Новости 9 сентября 2020

Cosmo

На днях Ольга Фреймут сообщила, что ей удалось побороть Covid-19, и рассказала о своих симптомах. А несколько часов назад стало известно, что коронавирусом заболели также коллега телеведущей Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк. В связи с этим, влюбленным пришлось отменить свадьбу. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Желаем Владимиру и Кристине скорейшего выздоровления!