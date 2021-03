Секрети краси фешн-інфлюенсерки Аліни Френдій

25 марта 2021

Cosmo

Декілька років тому інфлюенсерка Аліна Френдій ділилася з читачками Cosmo власними секретами стилю. Тепер блог Аліни виріс до мільйону підписників, дівчина стала мамою та запустила бренд одягу TOTÉ. Ми розпитали фешн-інфлюенсерку про улюблені б`юті-засоби, які завжди є в її косметичці, рутинний догляд та любов до себе.

1. Яку першу beauty-дію ти виконуєш з ранку?

Зранку після підйому в першу чергу вмиваюсь холодною водою, дістаю з холодильника свої улюблені корейські патчі та готую каву.

2. Твій повсякденний макіяж.

Насправді все доволі просто. Мій повсякденний макіяж складається з тону Givenchy, туші Guerlain, пудри Guerlain Lingerie De Peau і рум`ян від Lancôme для свіжості. На губи майже завжди наношу щось нюдове, в моїй косметичці безліч олівців від різних брендів.

3. Улюблені beauty-засоби

Крем під очі від Lancôme Renergie Multi-Lift Ultra

Сироватка від iS Clinical Hydra-Cool

Туш від Guerlain Mad Eyes

4. Улюблений парфум?

У мене є звичка чи, мабуть, все-таки традиція змінювати аромат щосезону, але деякі залишаються зі мною роками. На даний момент я пахну ароматом Gucci Flora Gorgeous Gardenia або In the City of Sin By Kilian.

5. Beauty-фаворит, який завжди з тобою?

У моїй сумці за будь-яких обставин є пудра від Guerlain та олівець Vivienne Sabo 103 відтінку.

6. У чому полягає твій догляд за волоссям?

З моменту нової стрижки моє волосся потребує мінімум часу. На щастя, боб не потрібно довго вкладати, тому й щоденний догляд дуже простий. Улюблені шампуні — від Nashi Argan. Зволожую волосся масками від Kerastase, а перед феном та укладкою обов`язково наношу термозахист від Kitoko.

7. Які beauty-гаджети у твоєму арсеналі?

Фен-щітка, якою я за п`ять хвилин можу вкласти свій боб, а ще вирівнювач для всіх випадків життя. Хоча користуюсь ним рідко, щоб не псувати волосся.

8. З яких засобів і процедур складається твій догляд за обличчям і тілом?

У холодний період моє тіло потребує інтенсивного зволоження. Я використовую крем Lipikar Baume AP+, взимку це єдиний рятівник сухої шкіри. А взагалі улюблені фаворити — це скраб і олійка для тіла від Nashi Argan. У нього нереальний аромат.

9. Яке місце в твоєму житті займає спорт?

Я б дуже хотіла, щоб спорт в моєму житті займав чималу частину, щоб були регулярні заняття та режим. Але поки лише збираюся в зал, сподіваюся, незабаром у мене все-таки вийде.

10. Що ти їси і як це впливає на твою зовнішність?

Подруги сміються, що як тільки я поїм, потрібно думати, що знову поїсти. Я справді люблю смачно поїсти, роблю це часто і багато, але, на щастя, мій метаболізм поки дозволяє (посміхається).

Я намагаюся дотримуватися принципів правильного харчування, але у мене є одна слабкість. Не можу встояти перед випічкою. Хліб із маслом і кавою зранку — це окремий вид блаженства (посміхається).

11. Як ставишся до опцій пластичної хірургії, які допомагають досягти певного ідеалу краси?

Абсолютно нормально. У XXI сторіччі, коли технології та можливості медицини вийшли на новий рівень, ми можемо робити що завгодно і створювати кращу версію себе. Головне, щоб людина була щаслива від цього.

12. Тобі доводилося боротися з комплексами?

Звичайно, і роблю це по сьогоднішній день. Я люблю себе такою, яка я є, але іноді хочеться чогось нового.

15 років тому, коли ще навчалася в школі, я носила брекети. На першому курсі університету набрала 15 кілограмів, і ще багато різних нюансів, які залишили відбитки на самооцінці. Але я вчуся приймати, вдосконалювати себе, любити своє тіло і відображення в дзеркалі незалежно від обставин.

13. У чому знаходиш гармонію?

Знаходжу гармонію в балансі. Можливо, для когось це звучить складно, але насправді все простіше, ніж здається.

Коли кожен із аспектів мого життя в балансі, тоді всередині повний спокій і гармонія. Сім`я, робота, подорожі, стосунки, здоров‘я — всі ці частинки і мають працювати в балансі. А якщо гармонію треба знайти дуже швидко, тікаю на Балі. Це моє місце сили.

14. Твій головний секрет вдалого фото?

Кожна дівчина знає свою робочу сторону й ракурс, а якщо серйозно, головний секрет надзвичайно простий — класне світло.

15. Кого вважаєш еталоном краси?

Щоразу такі питання ставлять мене в ступор. Із часу минулого інтерв`ю моя думка не змінилася (посміхається). Не можу назвати якийсь конкретний типаж чи одну людину та сказати, що вона — еталон. У світі так багато красивих людей!

16. У чому полягає жіноча краса?

Жіноча краса полягає в любові до себе та щасті всередині. Ніщо не робить жінку такою красивою, як щира посмішка.