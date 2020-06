Секреты красоты певицы, актрисы и блогера Анны Тринчер

Красота / Новинки 15 июня 2020

Cosmo

Звезда сериала «Школа», певица и блогер Анна Тринчер рассказала Cosmo о своих бьюти-находках, любимых ароматах, питании, секретах спортивной фигуры и не только.

С каких beauty-процедур начинается твой день?

Не могу сказать, что у меня есть определенная beauty-рутина, с которой начинается каждый мой день. Все зависит от того, когда я проснулась. Я очень люблю поспать подольше, поэтому часто встаю с кровати за пару минут до выхода, надеваю первое, что попадётся на глаза, и лечу по делам. На утренние бьюти-процедуры времени особо не остается.

Но если у меня есть свободное время, я использую патчи или маску. Патчи люблю гидрогелевые с алоэ или муцином улитки. Что касается масок для лица, я люблю альгинатные маски бренда Dr. Jart. В моем случае на выбор маски также влияет внешний вид продукта — если упаковка яркая, стильно оформлена, с разными блестящими штучками, есть большая вероятность того, что мой выбор падет именно на неё.

Иногда я могу замочить на ночь полотенце, оставить в холодильнике и утром протереть им лицо. После использую увлажняющий крем Embriolisse. Он отлично увлажняет и хорошо работает в качестве базы под макияж. Но так как это достаточно жирный крем, для лета он не подойдет. Еще люблю сыворотки и кремы для лица Chanel Hydra Beauty Creme. Только после того, как я проделаю все эти бьюти-процедуры, я наношу косметику.

Твой повседневный макияж — это?

Мой летний повседневный макияж очень отличается от зимнего. Летом, например, я не использую ни тональный крем, ни пудру, и особенно стараюсь избегать помады. В редких случаях могу накрасить губы увлажняющей помадой. Кстати, мой must-have, который я подсмотрела у многих визажистов, — это бальзам для губ и кожи Lucas Papaw. С его помощью можно увлажнить абсолютно все — если на лице есть островки с сухостью и, конечно, губы.

А зимой в макияже использую тональный крем. Очень люблю фирму Misha, пробовала практически все их тональные средства и все мне очень понравились. Если говорить о мейкапе для мероприятий, то тут беру тон поплотнее. Сейчас мой фаворит — Este Lauder Double Wear.

Иногда перед нанесением макияжа (и после) использую Prime setting spray от Too Face со вкусом персика. В целом же и зимой, и летом, укладываю брови с помощью геля для бровей, наношу румяна на щечки, хайлайтер на веки и на Т-зону, и слегка подчеркиваю ресницы черной тушью. А когда нужно спрятать синячки под глазами, использую консилер.

Топ-5 любимых beauty-продуктов:

Цветной гель для бровей Anastasia Beverly Hills.

Палетка хайлайтеров Dior Backstage.

Крем-основа под макияж Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base.

Тональный крем от Este Lauder.

Тушь для ресниц Too Faced Better Than Sex.

Какие beauty-средства всегда с тобой?

Куда бы я ни пошла, всегда беру с собой консилер, увлажняющую помаду, крем для рук и духи. Сейчас добавила ещё минеральный спрей для лица, который помогает освежиться в жару.

Любимые ароматы:

Я просто обожаю мужские ароматы и часто пользуюсь ими самаи! Среди моих любимых Dior Savage, Creed Aventus, Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 и Dolce&Gabbana Dolce Garden.

Как ухаживаешь за волосами?

В уходе за волосами у меня все достаточно просто: шампунь, маска для волос, кондиционер. Именно в такой последовательности. Кожу головы и корни волос очищаю с помощью шампуня, который наношу два раза. Это обязательно. К выбору шампуня я подхожу так же хаотично, как и к выбору масок — пользуюсь тем шампунем, который попадется по руку, и еще не было случая, чтобы шампунь мне не подошел. Сейчас, например, пользуюсь новой линейкой от L’Oreal с кокосом. Он невероятно вкусно пахнет! Далее наношу маску для волос, но иногда использую масла. Чередую кокосовое с витамином Е и аргановое. Затем использую кондиционер, а перед тем, как сушить волосы, наношу термозащиту.

Какие beauty-процедуры для лица и тела предпочитаешь?

Не так давно начала использовать щеточку для сухого массажа. Несколько минут перед душем прохожусь массажными движениями к сердцу и массирую по всему телу. Для лица, конечно, хорошо работают разные пенки и гели для умывания, это для меня must-have, особенно после снятия макияжа. Но главное, чему я научилась, — это обязательно снимать макияж перед тем, как ложишься спать, использовать качественную косметику, правильно питаться, постоянно увлажнять и любить свое лицо и тело.

В чем находишь гармонию?

Гармонию я нахожу только тогда, когда во всех сферах моей жизни все налажено. Если этот пункт выполнен, то она в самых простых вещах: в пикнике с друзьями, в новых знакомствах, в музыке улиц, в хорошей погоде, в пении и съемках новых видео.

Расскажи о питании — что ты ешь, от чего отказываешься, и как это влияет на твой внешний вид?

Сейчас я придерживаюсь принципов интервального голодания, а рацион мой состоит из овощей, сыров, мяса и рыбы. Мой первый прием пищи — завтрак — обычно происходит ориентировочно в 15:00-16:00 и состоит из жирных сыров с овощами. Люблю есть перец, морковь и помидоры с хумусом. На обед я ем грибы и куриную грудку с соусом из сметаны, хумуса и соевого соуса. Последний прием пищи приходится примерно на 12 часов ночи. Обычно это просто овощи, иногда добавляю к ним красную рыбу. Углеводы я не ем совсем. Принцип диеты в том, что ты быстро наедаешься жирами, они полезны для твоего организма, ты не переедаешь, но и не остаёшься голодным. Однако прежде чем переходить на интервальное голодание, необходимо посоветоваться со специалистом — он подскажет, подойдет ли такая диета именно вам.

Кофе не пью уже год, просто отказалась без каких-либо соображений, иногда пью зелёный чай или с ромашкой. Все это очень положительно влияет на мой внешний вид и фигуру — у меня практически нет высыпаний и я легко могу надеть штаны, которые носила несколько лет назад (смеется).

Какие виды спорта предпочитаешь, как поддерживаешь форму?

Я выполняю обычные силовые упражнение на все группы мышц — в основном, ягодицы, ноги, пресс, трицепсы, бицепсы. Я работаю со своим весом или небольшими гантелями на 1-2 килограмма. Занимаюсь с тренером онлайн, иногда выходим на спортплощадку, когда есть время. Также я очень люблю ходить пешком. Попробуйте заменять поездку в транспорте на обычную прогулку, и вы сразу почувствуете разницу.

Как относишься к пластической хирургии?

Очень нейтрально. Если в человеке все это гармонично смотрится и не чересчур, то отлично. Но самой обращаться к пластическим хирургам мне бы пока не хотелось.

Тебе приходилось бороться с комплексами?

Да, каждый день с ними борюсь! У меня их достаточно много, и я их тщательно скрываю. Пока точного рецепта, как от них избавиться подсказать не могу. Сама в поисках. Но каждый день я стараюсь принимать и любить все в себе.

Кого считаешь эталоном красоты?

Не могу сказать, что есть кто-то один, кого я считаю эталоном красоты. Но, безусловно, есть те, кто очень нравится. Например, среди мужчин это Джон Майер, а среди девушек — Ани Лорак.

В чем состоит женская красота?

Женская красота для меня — это, в первую очередь, женственность.