Секреты красоты режиссера и клипмейкера Кати Царик

Красота / Новинки
25 июня 2021
Cosmo

Режиссера Катю Царик по праву можно назвать одной из самых известных и самых востребованных клипмейкеров Украины. На ее счету работы с The Hardkiss, Джамалой, а ее видеоклип для группы Kazka «Плакала» посмотрело более 370 миллионов человек. На прошедшем в Киеве в июне кинофестивале «Молодость» Катя Царик представила свой дебютный игровой фильм «Обними меня», где выступила и как сценарист фильма. Сейчас картина активно принимает участие в международных фестивалях. Мы расспросили Катю о ее бьюти-рутине, любимых средствах, образе жизни, отношении к красоте и не только. 

С каких beauty-процедур начинается твой день?

Мой день начинается с умывания лица специальным средством. У меня это Lemon Purifying Face Wash от The Body Shop. Это самая базовая и необходимая вещь. Затем наношу тонер для лица Instytutum Resurfacing Glow Toner и увлажняющий крем Kenzoki Hydratant Ange Gardien. В летнюю пору увлажняю лицо кремом с высокой SPF 50 защитой. Предпочитаю Obagi Medical Physical Defense 50 SPF, люблю его за легкую текстуру.

Твой повседневный макияж — это?

Макияж — это моя отдушина, я могу не позавтракать, но сделать макияж! В первую очередь потому, что сам процесс нанесения макияжа — мой антистресс.

Если говорить о ежедневном, я предпочитаю хорошо увлажнить кожу, затем могу использовать флюид со светоотражением, наношу легкий тон — мой любимый Armani Luminous Silk, немного бронзера, использую губную помаду Charlotte Tilburry Pillow Talk вместо румян. Обожаю хайлайтер, но наношу очень тоненьким слоем. Чаще всего мой ежедневный макияж — это максимальный nude.

Летом вместо тональной основы использую консилер, также бренда Armani.  Губы не крашу, могу немного увлажнить, и на этом все. Но если собираюсь на вечернее мероприятие, тогда добавляю красную матовую помаду к нюдовому макияжу. Недавно открыла для себя тушь цвета «бургунди», и мне он нравится больше, чем черный.

Топ-5 любимых beauty-продуктов:

Тональная основа Armani Luminous Silk

Праймер Hollywood Flawless Filter от Charlotte Tilbury

Бронзер Hoola Benefit

Румяна Nars

Хайлайтер Marc Jacobs

Любимые ароматы:

CasaMorati Dama Bianca

Serge Lutens Laine de Verre

Jo Malone Myrrh & Tonka

Как ухаживаешь за волосами?

Волосам уделяю не так много времени: после мытья обязательно наношу кондиционер, а раз в неделю делаю маску, которая восстанавливает влагу и питаниет волосы. Предпочитаю разные шампуни, но любимые — Maroccanoil и Body Shop

Так как я часто использую утюжки, плойки и ежедневно сушу волосы феном, я обязательно использую термозащиту от Keunu. Запомнила фразу профессионалов о том, что ухоженная прическа — это запечатанные кончики волос. В это мне помогает масло от OI Oil Davines.

Какие beauty-процедуры для лица и тела предпочитаешь?

Очень редко успеваю сделать что-то для лица, а для тела тем более. Но люблю Hydro Facial. Hydro Facial — это такая процедура для лица, при которой сначала наносится очищение и специальные сыворотки, затем аппаратом мастер полирует кожу, затем наносит еще ряд сывороток, направленных на глубокое увлажнение, и дальше наносится маска. Затем мастер аккуратно снимает ее, и ты как новенькая! (смеется)

Летом я часто вечерами наношу на лицо маску из свежей клубники. Это действительно прекрасное средство для увлажнения кожи. Ему меня научила мама лучшей подруги.

В чем находишь гармонию?

Когда баланс между семьей, детьми и работой установлен, появляется гармония. Гармония — это состояние, которое возникает при правильном равновесии. Оно не стабильно. Но с определенным возрастом гармония пришла сама по себе.  Я дружу с собственным «Я» внутри меня.

Расскажи о питании — что ты ешь, от чего отказываешься, и как это влияет на твой внешний вид?

Я люблю вкусную и красивую еду, но я не обжора, и с моим ритмом поесть два раза в день — это успех. В последнее время отдаю предпочтение салатам и рыбе. Также люблю гречневую кашу. Равнодушна к сладкому, но безнадежно влюблена в хлеб — любого вида и вкуса. Стараюсь придерживаться здорового питания. Больше не игнорирую этот процесс.

Какие виды спорта предпочитаешь, как поддерживаешь форму?

Спорт — мой источник силы и хорошего самочувствия. Моя голова всегда работает лучше, и я ощущаю прилив энергии даже после самой изнурительной тренировки. Недавно открыла для себя TRX, и мне очень нравится.

Как относишься к пластической хирургии?

Для себя я никогда не рассматривала какие-либо хирургические вмешательства. Но к пластический хирургии я отношусь так — если человеку тяжело жить с тем или иным изъяном, проблемой, комплексом, если он считает, что пластическая хирургия ему поможет и сделает счастливее — на здоровье. Только вот я редко встречаю именно таких людей, и чаще всего девушки делают набор шаблонных процедур. Такую категорию людей я бы назвала «поколение copy/paste». 

Тебе приходилось бороться с комплексами?

Комплексы у меня точно были, но в то время, когда и должны быть — в подростковом возрасте. Я помню плохо, но какое-то время ушло на то, чтобы я приняла свою фигуру такой, как она есть. Во многом благодаря моему мужу я обрела гармонию. Он всегда восхищается тем, как я выгляжу: будь я с макияжем или без, сонная или бодрая, после рождения детей или сильно похудевшая. В этом, видимо, и есть моя сила и уверенность.

Кого считаешь эталоном красоты?

Только одна женщина всегда была для меня эталоном — моя МАМА!

В чем состоит женская красота?

Красота — это всегда энергия, и она идет изнутри.

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