Секреты красоты телеведущей Людмилы Барбир

Красота / Новинки 29 апреля 2020

Cosmo

Ведущая утреннего шоу Сніданок на 1+1 и актриса Людмила Барбир о том, как с легкостью просыпаться в 4 утра, секретах стойкого макияжа, спорте и питании.

Какое первое beauty-действие ты выполняешь с утра?

Утренние эфиры предполагают очень ранние подъемы. Так, что встать в 4 утра для меня уже привычка. Для того, чтобы быстро взбодриться, первое что делаю — пью натощак стакан теплой воды с мятой, лимоном или имбирем. Этот рецепт еще ни разу не подвел и идеально работает вместе с контрастным душем. Далее протираю лицо кубиком льда с ромашкой для тонуса кожи лица. Уже в машине, пока еду на канал, могу надеть патчи.

Твой повседневный мейкап:

В свободные от эфира и съемок дни я выбираю отсутствие макияжа. Даю коже возможность отдохнуть и стараюсь не наносить ничего тяжелее, чем крем и хайлайтер. Люблю, когда на коже эффект «сияния».

А для кадра гример делает макияж, который остается стойким на протяжение всего эфира или съемки. Начинаем с увлажняющей базы La Basca Lancome, тональная основа этого же бренда, консилер East Lauder и хайлайтер Becca. А вот тени комбинирую. Этот лайфхак очень хорошо работает: жидкие использовать как основу, а сверху накладывать сухие, которые ярче по тону.

Любимые beauty-средства:

Ночная сыворотка от Medik8

Ретинол 3TR от Medik8

Успокаивающий calmwise serum от Medik8

Крем от покраснений calmwise color correct от Medik8

Лосьон для сужения пор La Roche-Posay

Крем для сухой и чувствительной кожи — Dibi

Матовая помада от МАС

Жидкие тени NYX

Любимый парфюм?

Выбираю легкие и свежие ароматы. Из последних оценила Idôle от Lancome, он тонкий и нежный.

Beauty-фаворит, который всегда с тобой?

В моей косметичке не найти блесков или сатиновых помад, а вот матовые помады — мои фавориты. Выбираю оттенки ближе к бордовым, бежевые, грязно-розовые.

Из каких средств и процедур состоит твой уход за лицом, телом и волосами?

Для лица пользуюсь продуктами марок La Roche-Posay и Medik8. Дневной матирующий крем advanced day total correct от Medik8 — отличное средство. Для кожи вокруг глаз использую интенсивный гель от Dibi.

Люблю массаж лица, до карантина делала его в салоне и чтобы не отказываться от этой процедуры сейчас, научилась делать его сама. Утром и вечером, хотя бы по 5 минут — для меня очень эффективно.

Конечно, постоянные укладки делают волосы сухими и ломкими, поэтому восстанавливаю их салонной косметикой и процедурами. Мой домашний фаворит — масло для увлажнения кончиков от Replumping hair filler superactive от Davines.

А вот со средствами для тела все время экспериментирую, но коксовое масло еще никогда не подводило.

Какое место в твоей жизни занимает спорт?

Более 10 лет я занимаюсь айкидо, и в прошлом году защитила черный пояс айки дзюцу. Для меня боевые искусства — не только навыки самозащиты. Это дисциплинированность, умение сосредоточиться. Это намного больше, чем физическая нагрузка и тонус тела. Тренировка силы духа, возможность преодолеть страхи и познать себя. Еще на тренировках я расслабляюсь, ведь это выход негативной энергии.

Регулярно выхожу на пробежку по лесу. И при этом никогда не включаю музыку в наушниках. Наоборот, люблю слушать звуки леса. Получается практически медитация.

Как относишься к опциям пластической хирургии, которые помогают достичь определенного идеала красоты?

Это прекрасное достижение человечества, когда она необходима. Но пластика — это не возможность решить внутренние проблемы и комплексы. Злоупотреблять не стоит, особенно если пластика — исключительно погоня за модными трендами.

Тебе приходилось бороться с комплексами?

Конечно, приходилось, как и, наверное, каждой. С некоторыми из них борюсь до сих пор, и рассматриваю комплексы как путь к саморазвитию и росту, познанию себя. С комплексами нужно работать, с ними нельзя мириться.

В чем находишь гармонию?

Я просто обожаю горы, в родных Карпатах (Людмила родом из Карпат — прим. ред.) я восстанавливаю энергию в себе, восполняю внутренний ресурс. Когда мы ездим в горы, я никогда не говорю в дороге, смотрю по сторонам и наслаждаюсь природой вокруг. Природа — отличный антидепрессант.

Твой главный секрет удачного фото?

Есть один очень простой, бесплатный и действенный прием — улыбаться. Профессиональные постановочные фото — это хорошо, но самые удачные те, что передают настоящую эмоцию в этот момент.

Кого считаешь эталоном красоты?

Эталон красоты — в здоровье. Ведь, что подчеркнуть — губы, глаза и скулы — каждая выбирает сама. А вот здоровый цвет кожи — залог привлекательности.

Что ты ешь и как это влияет на твою внешность?

Составить правильное меню мне помогла диетолог Наталья Самойленко. Мы исключили продукты с глютеном и сахар, расписали пятиразовое (в день) питание. Между приемами пищи пью много воды — до 2,5 литров в день. А фрукты, и такие овощи как морковь и свекла, ем только в первой половине дня. Ужинаю не позже 20:00. Мне легко и комфортно придерживаться такого режима. Правда, завтракать перед эфиром я так и не научилась. Я не сторонник жестких ограничений и могу позволить себе немного сладкого. Но знаю, что следующий день сделаю разгрузочным.

В чем заключается женская красота?

Красота — в любви и уверенности в себе. А еще женственность — это ум, душевность, нежность и искренность.