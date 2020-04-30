Секретное свидание: Кендалл Дженнер заметили в автомобильном путешествии со звездным баскетболистом

Звезды / Новости 30 апреля 2020

Cosmo

Топ-модель Кендалл Дженнер, вероятно, сильно скучает на карантине. Недавно девушка публиковала архивные фотографии из своего прошлогоднего путешествия, а на днях решила все-таки вырваться из дома. Кендалл, которая ранее встречалась с баскетболистом Беном Симмонсом, заметили во время путешествия с другой звездой NBA.

Корреспонденты издания TMZ запечатлели Кендалл Дженнер недалеко от Аризоны с 23-летним Девином Букером, выступающим за клуб НБА «Финикс Санз». На видео мы видим, что пара сделала небольшую остановку и продолжила путешествие в город Седона на черном автомобиле марки Mercedes Maybach, который принадлежит Девину.

Очевидцы сообщают, что Кендалл Дженнер и Девин Букер вели себя, как влюбленные, однако инсайдеры уверяют, что они просто друзья. Также неизвестно, встречается ли до сих пор Кендалл с Симмонсом.

«Девин просто друг, он является частью ее близкого окружения, — рассказал источник порталу TMZ. — Они отправились в дорожное путешествие, чтобы развеяться».

К слову, с Букером модель знакома уже не один год. Ранее он встречался с бывшей подругой Кайли Дженнер, Джордин Вудс, которая позже соблазнила бойфренда ее сестры Хлои Кардашьян.