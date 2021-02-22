Сексуальные домогательства в прямом эфире: сеть в ярости из-за архивного интервью 29-летней Дженнифер Энистон Дэвиду Леттерману

Звезды / Новости 22 февраля 2021

Cosmo

После выхода документального фильма о Бритни Спирс пользователи сети начали с новым интересом пересматривать старые интервью знаменитостей, чтобы проследить, как с ними обращалась пресса в 1900х и 2000-х годах. И обнаружили возмутительное архивное интервью 29-летней Дженнифер Энистон Дэвиду Леттерману в его Late Show, куда актрису позвали после выхода фильма с ее участием «Объект моего восхищения»

В ходе эфира Джен поделилась с ведущим забавной историей о том, как встретила своих поклонников в сауне спортзала. Леттерман поинтересовался, были ли они голыми, а через несколько минут приблизился к Энистон и... взял прядь ее волос в рот. Актриса хоть и пыталась подыграть ведущему, но все же не смогла скрыть отвращения, промакивая волосы салфеткой.

«Это не шутка, это откровенное сексуальное домогательство в эфире», — написал один из пользователей сети. И мы не можем с ним не согласиться. А ты что скажешь?