Сексуальные домогательства в прямом эфире: сеть в ярости из-за архивного интервью 29-летней Дженнифер Энистон Дэвиду Леттерману

Звезды / Новости
22 февраля 2021
Cosmo

После выхода документального фильма о Бритни Спирс пользователи сети начали с новым интересом пересматривать старые интервью знаменитостей, чтобы проследить, как с ними обращалась пресса в 1900х и 2000-х годах. И обнаружили возмутительное архивное интервью 29-летней Дженнифер Энистон Дэвиду Леттерману в его Late Show, куда актрису позвали после выхода фильма с ее участием «Объект моего восхищения» 

В ходе эфира Джен поделилась с ведущим забавной историей о том, как встретила своих поклонников в сауне спортзала. Леттерман поинтересовался, были ли они голыми, а через несколько минут приблизился к Энистон и... взял прядь ее волос в рот. Актриса хоть и пыталась подыграть ведущему, но все же не смогла скрыть отвращения, промакивая волосы салфеткой. 

«Это не шутка, это откровенное сексуальное домогательство в эфире», — написал один из пользователей сети. И мы не можем с ним не согласиться. А ты что скажешь? 

 

5 5 2
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Не тільки лижі: чим ще

займатися в Австрії
Реклама
Читайте также
1
Не тільки лижі: чим ще займатися в Австрії
2
Фото дня: Синди Кроуфорд показала, как выглядела в детстве
3
Меган Маркл и принц Гарри впервые появились на публике после новости о второй беременности герцогини
4
Крис Дженнер запускает косметический бренд
5
Принц Уильям рассказал о самочувствии принца Филиппа
Звезды / Новости

Мимими дня: принцесса Евгения впервые показала новорожденного сына

Какой кроха.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Больше не одна: у Дженнифер Энистон появился новый бойфренд

Прекрасные новости!  

COSMO / Тренды

Не тільки лижі: чим ще займатися в Австрії

Звезды / Новости
Надо прочитать

Это официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

Конец истории. 

Звезды / Новости

Мистер Биг не появится в продолжении сериала «Секс в большом городе»

Как так?!

Stay home with Cosmopolitan
1
О наболевшем: журнал Time назвал 2020 год худшим в истории 
2
Must-have: 7 вещей, которые помогут тебе пережить пандемию в безопасности
3
Доказано наукой: 3 самых эффективных напитка для профилактики коронавируса
4
От санитайзера до пульсоксиметра: все, что тебе нужно в период пандемии, в одной сумке — Cosmopolitan Anti-Covid bag
5
Кабмін запровадив в Україні «локдаун вихідного дня»: що це означає та скільки триватиме
Звезды / Новости

По маминым стопам: дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева — на обложке глянца

Быстрый и очень успешный дебют.

Loading...
Звезды / Новости

Все серьезно: Оливия Уайлд и Гарри Стайлс съехались

Новый уровень отношений.

Читайте также
1
5 серіалів про жінок, заснованих на реальних подіях
2
10 зіркових дюймовочок, які пишаються своїм маленьким зростом
3
Почему волосы быстро жирнеют: 5 распространенных причин
4
Почему здоровье костей, хрящей и суставов так важно для каждой девушки?
5
Як правильно бігати без травм
Звезды / Новости

99-летний принц Филипп был срочно госпитализирован в Лондоне

Грустные новости из королевского дворца.

Звезды / Новости

Роскошный букет и нежные поцелуи: Кара Делевинь была замечена с новым бойфрендом — и ты его точно знаешь!

Милая пара!

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Ксения Мишина

Давай без короны: как устроить вечеринку дома и выбрать подарки для близких

Новый год, новая ты: обещания самой себе и большой астропрогноз на 2021

Cosmo Beauty Awards: главные продукты года

Меняем секс к лучшему: новые реалии вашей близости

15 способов одеться тепло и нарядно
Звезды / Новости

Она сказала «да»: Пэрис Хилтон выходит замуж

Звезда поделилась романтичными кадрами со своей помолвки в инстаграм. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Спасите Бритни: вышел новый скандальный фильм The New York Times о жизни Бритни Спирс

Его обсуждают все!

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

«Я не могла перестать плакать»: Сальма Хайек откровенно рассказала о стрессе во время съемок секс-сцены с Антонио Бандерасом

Можно понять. 

Звезды / Новости

Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями

И уже были замечены на прогулке с новорожденным первенцем. 

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Кровная связь: бойфренд Меган Фокс носит кулон с ее кровью

Какая страсть.

Звезды / Новости

Инсайдер рассказал о беременности Меган Маркл после выкидыша

Спойлер: все хорошо!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Как королева отреагировала на новость о том, что Меган Маркл и принц Гарри станут родителями во второй раз

Королевская семья узнала о скором пополнении первой.

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.