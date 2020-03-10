Сексуальность без границ: Рианна показала аппетитную фигуру в кампейне Savage X Fenty

Звезды / Новости 10 марта 2020

Cosmo

Рианна — известная сторонница бодипозитива и невероятный источник вдохновения. Кроме мотивирующих текстов и наших с тобой любимых хитов, девушка также запустила линию нижнего белья, размерная сетка которого подходит для любой фигуры. К слову, сама РиРи часто снимается в кампейнах своего бренда и пропагандирует здоровое отношение к телу.

Так, в очередную коллекцию бренда вошли кружевные наборы, корсеты, пеньюары, чулки и подтяжки. А лейтмотивом рекламной кампании стала викторианская эпоха и, как ни странно, Мария-Антуанетта. Ты только посмотри на эти снимки. Нам кажется, сама Рианна сейчас в прекрасной форме. Роскошная фигура, не так ли?