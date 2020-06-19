Семейная идиллия: Брюс Уиллис пригласил бывшую жену Деми Мур на день рождения возлюбенной

Звезды / Новости 19 июня 2020

Cosmo

Бывшие супруги Деми Мур и Брюс Уиллис продолжают нас удивлять: как паре удалось сохранить такие теплые отношения? Так, ранее мы писали о том, что звезды вместе изолировались на карантине, а сегодня стало известно, что Брюс пригласил бывшую на день рождения теперешней супруги Эммы Хеминг.

И кажется, возлюбленная актера отнеслась к этому очень спокойно. Поговаривают, что Эмма и Деми очень близки и прекрасно ладят. Свой праздник Эмма решила отметить в кругу самых близких на природе — она, Брюс, Деми и дети. Сначала семейство отдыхало на пикнике, а затем они устроили мини-поход в горы.

«Это был невероятно счастливый день рождения», — написала Эмма у себя в Instagram.