Семейная идиллия: Брюс Уиллис пригласил бывшую жену Деми Мур на день рождения возлюбенной

Звезды / Новости
19 июня 2020
Cosmo

Бывшие супруги Деми Мур и Брюс Уиллис продолжают нас удивлять: как паре удалось сохранить такие теплые отношения? Так, ранее мы писали о том, что звезды вместе изолировались на карантине, а сегодня стало известно, что Брюс пригласил бывшую на день рождения теперешней супруги Эммы Хеминг.

И кажется, возлюбленная актера отнеслась к этому очень спокойно. Поговаривают, что Эмма и Деми очень близки и прекрасно ладят. Свой праздник Эмма решила отметить в кругу самых близких на природе — она, Брюс, Деми и дети. Сначала семейство отдыхало на пикнике, а затем они устроили мини-поход в горы.

«Это был невероятно счастливый день рождения», — написала Эмма у себя в Instagram.

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Фото: instagram @emmahemingwillis
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