Семейная идиллия: Меган Маркл и Кейт Миддлтон планируют работу над совместным проектом Netflix

Звезды / Новости 16 августа 2021

Cosmo

Похоже, слухи о том, что в последнее время Меган Маркл и Кейт Миддлтон отлично ладят между собой, оказались вовсе не слухами. Так, на днях инсайдеры сообщили изданию New York Post, что сейчас герцогини не только общаются больше и ближе, чем когда-либо, но и планируют совместную работу над новым проектом Netflix. По информации приближенных источников, Меган собирается создать документальный фильм, в котором будет освещена благотворительная деятельность Кейт и то, какое влияние она оказывает на мир своей работой.

Звучит очень интересно! Осталось только дождаться официальных анонсов от Меган и Гарри.