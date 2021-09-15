Семейные будни: Кейт Миддлтон попала в объективы папарацци во время шоппинга с подросшими детьми

Звезды / Новости 15 сентября 2021

Cosmo

Члены королевских семей, в отличие от знаменитостей, нечасто попадают в объективы папараццы. Однако иногда вездесущим фотографам удается «подловить» и их. Так, на днях, например, они запечатлели Кейт Миддлтон с детьми — 8-летним Джорджем и 6-летней Шарлоттой — в канцелярском магазине. Герцогиня Кембриджская, которая не раз отмечала, что хочет, чтобы ее дети жили настолько обычной жизнью, насколько это возможно, помогала подросшим принцу и принцессе выбирать карандаши и другие школьные принадлежности (фото ищи здесь).

Несмотря на то, что с этой задачей легко могли бы справиться королевские помощники, Кейт с самого детства пытается приучать детей к самостоятельности. Восхищаемся!