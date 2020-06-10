Страсти кипят: Кайли Дженнер встречается с бывшим парнем ее сестры Кендалл
Совсем недавно в прессе появились разговоры о том, что у Кендалл Дженнер новый парень и, судя по всему, она уже напрочь забыла о прошлых отношениях. Но полностью вычеркнуть бывшего из своей жизни у модели не получилось, так как на днях с ним была замечена ее сестра Кайли.
Папарацци на выходных сфототографировали Кайли Дженнер с палестинским манекенщиком по имени Фай Хадра, в паре с которым Кендалл ходила на свадьбу Хейли Бибер с Джастином.
Публикация от Kendall (@kendalljenner) 1 Окт 2019 в 7:04 PDT
Сейчас же Фай разгуливает по улицам Лос-Анджелеса с ее младшей сестрой. На выходных их видели за ужином в ресторане Nobu, после чего пара отправилась в ночной клуб. На фото хорошо видно, что Кайли держит парня под руку, что и подогревает слухи об их отношениях.
Публикация от Daily Mail (@dailymail) 8 Июн 2020 в 12:11 PDT
К слову, вместе Кайли и Файя мы видим не впервые: зимой звезда публиковала в своем Instagram их совместный снимок. Так что слухи об их романе очень даже похожи на правду.
Публикация от Kylie (@kyliejenner) 15 Дек 2019 в 2:10 PST