Страсти кипят: Кайли Дженнер встречается с бывшим парнем ее сестры Кендалл

Звезды / Новости 10 июня 2020

Cosmo

Совсем недавно в прессе появились разговоры о том, что у Кендалл Дженнер новый парень и, судя по всему, она уже напрочь забыла о прошлых отношениях. Но полностью вычеркнуть бывшего из своей жизни у модели не получилось, так как на днях с ним была замечена ее сестра Кайли.

Папарацци на выходных сфототографировали Кайли Дженнер с палестинским манекенщиком по имени Фай Хадра, в паре с которым Кендалл ходила на свадьбу Хейли Бибер с Джастином.

Сейчас же Фай разгуливает по улицам Лос-Анджелеса с ее младшей сестрой. На выходных их видели за ужином в ресторане Nobu, после чего пара отправилась в ночной клуб. На фото хорошо видно, что Кайли держит парня под руку, что и подогревает слухи об их отношениях.

К слову, вместе Кайли и Файя мы видим не впервые: зимой звезда публиковала в своем Instagram их совместный снимок. Так что слухи об их романе очень даже похожи на правду.