Семья в сборе: Венсан Кассель и Моника Беллуччи провели время вместе на озере Комо в Италии

Звезды / Новости 11 августа 2020

Cosmo

После развода Венсан Кассель и Моника Беллуччи редко проводят время вместе (за исключением совместных пресс-конференций и премьер, на которых актер не может отвести от экс-жены взгляд), однако, когда дело касается детей, звезды всегда готовы идти на компромиссы. В конце июля, к примеру, бывшие супруги даже провели несколько дней вместе на озере Комо в Италии, где проходили съемки рекламной компании Dolce & Gabbana с их старшей дочерью Девой в главной роли.

Родители вместе с младшей дочкой Леони приехали поддержать юную модель и остались насладиться итальянскими красотами всей семьей. Фото ищи здесь.

Как же приятно видеть их вместе, правда?