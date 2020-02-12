«Сердце разрывается»: Мила Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Звезды / Новости 12 февраля 2020

Cosmo

На минувшей неделе Мила Йовович поделилась отличной новостью о том, что стала мамой в третий раз — у актрисы и ее мужа Пола Андерсона родилась дочь, которую они назвали Озиан. А вчера звезда рассказала о проблемах со здоровьем малышки.

«Нет ничего милее, чем наблюдать, как твои дети любят друг друга и наслаждаются временем, проведенным вместе. Дэшиел не может оторваться от ее «милой маленькой крошки» и кормит ее, когда только может. Мне пришлось добавить в сцеженное грудное молоко искусственные смеси — у Озиан тяжелая форма желтухи, поэтому нам пришлось провести в больнице всю неделю. У бедной малышки столько царапин на пятках, где у нее брали кровь для теста на антитела, от этого у меня сердце разрывается. Но мы надеемся, что тест, который мы сделали сегодня, покажет, что ей уже лучше», — написала Мила под фото своих двух дочерей.

Надеемся, что малышка поправится в ближайшее время!