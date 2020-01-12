«Сейчас каждый из нас сам по себе, и это очень грустно»: принц Уильям прокомментировал решение принца Гарри отказаться от королевских полномочий

Звезды / Новости 12 января 2020

Cosmo

Решение принца Гарри и Меган Маркл сложить королевские полномочия и начать собственную жизнь очень расстроило всех членов королевской семьи, и принц Уильям — не исключение. Более того, слухи о том, что в последнее время братья постепенно отдалялись друг от друга, оказались правдой. Как сообщает The Sunday Times, в своем недавнем разговоре с близким другом герцог Кембриджский подтвердил это.

«Всю жизнь мы с братом шли в обнимку, но сейчас я не могу его обнять. Сейчас каждый из нас сам по себе, и это очень грустно», — признался Уильям.

Принц также отметил, что все, что сейчас остается ему и остальным членам семьи — поддерживать Гарри и Меган, и надеяться, что когда-нибудь они «снова будут одной командой».

Напоним, в понедельник, 13 января, в Сандрингеме состоится встреча, на которой королева Елизавета, принц Чарльз, а также Уильям и Гарри, обсудят сложившуюся ситуацию и постараются ее решить.