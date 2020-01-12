«Сейчас каждый из нас сам по себе, и это очень грустно»: принц Уильям прокомментировал решение принца Гарри отказаться от королевских полномочий

Звезды / Новости
12 января 2020
Cosmo

Решение принца Гарри и Меган Маркл сложить королевские полномочия и начать собственную жизнь очень расстроило всех членов королевской семьи, и принц Уильям — не исключение. Более того, слухи о том, что в последнее время братья постепенно  отдалялись друг от друга, оказались правдой. Как сообщает The Sunday Times, в своем недавнем разговоре с близким другом герцог Кембриджский подтвердил это.

«Всю жизнь мы с братом шли в обнимку, но сейчас я не могу его обнять. Сейчас каждый из нас сам по себе, и это очень грустно», — признался Уильям.

Принц Гарри и Меган Маркл скандал

Принц также отметил, что все, что сейчас остается ему и остальным членам семьи — поддерживать Гарри и Меган, и надеяться, что когда-нибудь они «снова будут одной командой».

Напоним, в понедельник, 13 января, в Сандрингеме состоится встреча, на которой королева Елизавета, принц Чарльз, а также Уильям и Гарри, обсудят сложившуюся ситуацию и постараются ее решить.

5 5 4
Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Лучшие образы для

встречи нового года от Анны Ризатдиновой, Алины Френдий и Анны Андрес
Лучшее место для

зимнего отдыха
Тимур Мирошниченко

Александра Кучеренко, Таня Парфильева и Ваня Крышталь об идеальном празднике
Читайте также
1
Королева созвала срочный семейный совет по вопросу Гарри и Меган
2
Фитнес-тренер объяснила, как Адель удалось похудеть
3
Почему Хоакин Феникс ходит в одном костюме на все премии
4
Как королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с днем рождения
5
Почему Камерон Диас отказалась от услуг няни
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Они чувствуют, что их просто изгнали»: друг принца Гарри раскрыл причины их с Меган Маркл отделения от королевской семьи

Это очень грустно. 

Звезды / Новости

«Неискренне и формально»: как Меган Маркл и принц Гарри поздравили Кейт Миддлтон с днем рождения

А нам кажется, что довольно доброжелательно.

Звезды / Новости

Чистый секс: Белла Хадид, Хейли Бибер и другие разделись для горячего календаря V Magazine

So hot.

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Роковые 27: в США скончался актер сериала «Американская история ужасов»

Кошмарно.

Звезды / Новости
Это интересно

После 5 лет молчания: Селена Гомес выпустила новый альбом — о любви, депрессии и бывшем бойфренде

Певица призналась, что каждая песня из альбома — о самом личном.  

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Без принца Гарри: Меган Маркл покинула Британию сразу после сложения полномочий

Герцогиня улетела в Канаду к сыну Арчи.  

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новые последствия: фигуры Меган и Гарри убрали с музея мадам Тюссо

Интересное решение администрации музея.

Звезды / Новости
Это интересно

Ничего лишнего: звезда сериала «Большая маленькая ложь» снялась обнаженной в откровенной фотосессии

Осторожно, горячо!

Звезды / Новости

Семейная идиллия: Анджелина Джоли на прогулке с дочерью Вивьен и домашними любимцами

Счастливые мама и дочь еле поспевали за питомцами.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

СМИ: актер Леонардо ДиКаприо спас тонущему человеку жизнь

По-настоящему геройский поступок голливудской звезды!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Не опять, а снова: Илон Маск станет папой в 6-й раз

Об этом в своем Instagram сообщила его возлюбленная, певица Граймс.

Звезды / Новости

Это война: друг королевской семьи подтвердил информацию о вражде принца Гарри с принцем Уильямом

В чем причина? Читай в материале!

Звезды / Новости

Меган в роли домохозяйки и Гарри с банкой пива в руке: в сети обсуждают скандальную обложку New York Post

Опубликованную в ответ на заявление супругов о сложении королевских полномочий.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Ее звали Лиса. Это было в ее гараже» : Брэд Питт рассказал о своем первом поцелуе

Дело было в 4-м классе.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Королева Елизавета отреагировала на решение принца Гарри и Меган Маркл сложить королевские полномочия

В официальном заявлении.

Читайте также
1
Лучшие образы для встречи нового года от Анны Ризатдиновой, Алины Френдий и Анны Андрес
2
Лучшее место для зимнего отдыха
3
Тимур Мирошниченко, Александра Кучеренко, Таня Парфильева и Ваня Крышталь об идеальном празднике
4
Колонка G: Я сплю лише з чоловіками. Але не зі своїми
5
Мини-юбка снова в моде: 30 идей от звезд street style
 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.