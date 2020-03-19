«Сейчас мы нуждаемся друг в друге больше, чем когда-либо»: Меган Маркл и принц Гарри высказались о пандемии коронавируса в мире

Звезды / Новости
19 марта 2020
Cosmo

Пандемия коронавируса затронула весь мир. Вслед за Дженнифер Энистон, которая вчера прокомментировала непростую ситуацию, в которой мы все оказались, официальное заявление сделали также Меган Маркл и принц Гарри. 

«Наступило время неопределенности. И сейчас мы нуждаемся друг в друге больше, чем когда-либо. Мы нужны друг другу для правды, поддержки, для того, чтобы чувствовать себя не такими одинокими, когда становится страшно. Сейчас по всему миру так много людей, которые нуждаются в поддержке, которые неутомимо работают, чтобы преодолеть этот кризис: за кулисами, на «передовой» или дома. Мы должны сделать шаг вперед перед угрозой COVID-19. Этот момент — настоящее испытание для человеческого духа», — заявили супруги.

В своем заявлении герцоги Сассекские также отметили, что «эмпатия и доброта должны стать главными принципами в это непростое время», а также пообещали делиться информацией о коронавирусе от проверенных экспертов и вести работу с организациями, которые занимаются поддержкой психического и эмоционального здоровья. 

«Мы все в этом вместе, и, как глобальное общество, мы можем поддерживать друг друга в это непростое время. С нетерпением ждем возможности поделиться с вами новой информаций в последующие дни и недели», — заключили Меган и Гарри.

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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