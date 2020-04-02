«Сейчас не время»: Дженнифер Гарнер запретила Бену Аффлеку знакомить детей с новой возлюбленной

Звезды / Новости 2 апреля 2020

Cosmo

Кажется, отношения 47-летнего Бена Аффлека и его молодой возлюбленной Аны де Армас вот-вот перейдут на новый уровень. Влюбленные много времени проводят вместе, то и дело попадая в объектив папарацци за поцелуями, а еще поговаривают, что Бен уже готов познакомить Ану со своими детьми. Но есть одно но: бывшая супруга Аффлека, Дженнифер Гарнер против!

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек были в браке 10 лет и вместе воспитывают троих детей. Даже после развода этой паре удалось сохранить теплые дружеские отношения, что редкость. Поэтому если ты успела подумать, что мотив Джен — банальная ревность, то это не так. Бывшая возлюбленная Бена просто не хочет торопить события, чтобы не травмировать детей.

«Джен считает, что сейчас не время для знакомства и что детей нужно подготовить к встрече с Аной. Бен не стал возражать и пообещал, что поговорит с детьми», — рассказал инсайдер. А также добавил: «Джен хорошо относится к Бену и Ане. Она считает его своим другом и хорошим отцом. У нее счастливая личная жизнь, так что она действительно рада за него».