Новые бренды и главные тенденции 2020 в кампейне ЦУМ

Мода / Fashion news
5 марта 2020
Cosmo

Свой новый сезон ЦУМ открыл презентацией последних коллекций новых брендов, которые теперь представлены в универмаге. Стильные новинки можно рассмотреть в свежей рекламной кампании ЦУМ, вдохновленной единством человека с окружающим миром. За создание идеальных кадров и правильной атмосферы ожидания весны и перемен отвечали украинский фотограф Виталик Мельников, а также стилист и дизайнер украшений Соня Солтес.

Им удалось запечатлеть не только настроение кампейна, а и выделить самые горячие тенденции сезона Весна - Лето 2020. Платья насыщенного кораллового цвета, женственное плиссе, миди-платье с кружевами и цветочными узорами и стильные брюки-палаццо — то, что необходимо тебе в новом сезоне, чтобы выглядеть актуально.

В противовес этим очень весенним и женственным тенденциям считываются и другие — спортивные костюмы в духе 90-х, модный tie-dye и неон, которые точно оценят поклонники спортивного стиля. 

Для съемок нового кампейна были задействованы коллекции Victoria Victoria Beckham и Roland Mouret, в меру расслабленные образы Cult Gaia, трендовые украшения Alighieri Jewellery и Timeless Pearly, соломенные шляпы и корзины Sensi Studio и, вдохновленные современным искусством, сумки Danse Lente. К слову, весенне-летние коллекции таких брендов как Jimmy Choo, Sergio Rossi, Aquazzura, Giorgio Armani, Pal Zileri, Rupert Sanderson, Versace, N21, Lardini, Diane von Furstenberg, Isabel Marant, Nanushka и многих других также уже представлены в ЦУМ. 

В зоне streetwear, на 4-м этаже ЦУМ, представлены культовые бренды Fred Perry, Carhartt WIP, Stussy, Obey, Eastpak, Champion, а также украинские Riot Division, Act1, Ksenia Schnaider, m0d44.

Новые коллекции уже представлены в универмаге и онлайн-магазине ЦУМ. Оформив заказ на сайте, ты можешь воспользоваться услугой примерки в специальной зоне Click & Collect — очень удобно! 

Фото: Виталик Мельников
Стиль: Соня Солтес
Прически: Павел Лотников
Макияж: Тина Антоненко
Продюсер: Кристина Ильина
Ассистент стилиста: Виктория Дитрих
Ассистент парикмахера: Илона Луценко
Видео: Александр Острогляд

 

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