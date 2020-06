Шанс есть у каждого: Дженнифер Лопес разыгрывает VIP-билеты на свой концерт

Звезды / Новости 9 июня 2020

Несмотря на то, что мы уже успели забыть, что такое концерты, звезды активно планируют будущие выступления. Это касается и Дженнифер Лопес, которая не только готовится к новым шоу, но и хочет подарить поклонникам заветные билеты.

Звезда приняла участие в челлендже The All In Challenge, в рамках которого известные люди собирают деньги для тех, кто прострадал от коронавируса. Лотом от Джей Ло стал королевский прием для одного счастливчика и троих его друзей. Тому, кому повезет, звезда обещает оплатить перелет, подарить билеты в первый ряд и обеспечить пропуск за кулисы.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно перейти по ссылке, указанной в шапке профиля Лопес в Instagram, и следовать инструкциям. Удача может улыбнуться каждому!