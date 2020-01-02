Шапочка с помпонами и крошечные сапоги: Меган Маркл и принц Гарри поделились новым фото малыша Арчи — и это очень мило!

Звезды / Новости 2 января 2020

Cosmo

Мимими дня! В сети обсуждают новое фото сына Меган Маркл и принца Гарри, малыша Арчи, которым недавно они поделились в официальном Instagram-аккаунте герцогов Сассекских.

Так, там было опубликовано трогательное видео, состоящие из снимков, на которых запечатлены главные моменты 2019-го, и главный герой большей их части, конечно же, кроха Арчи. Поклонников королевской семьи особо умилил кадр, на котором принц Гарри держит сына на руках на фоне красивого пейзажа — в милой шапочке и крошечных сапогах из овчины. Фанаты предполагают, это этот снимок был сделан самой Меган во время их с супругом рождественских каникул на острове Ванкувер. Очень мило!