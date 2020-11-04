Шарик в виде бутылки шампанского и вечеринка: как Эмбер Херд отметила свою победу над Джонни Деппом в суде

Звезды / Новости 4 ноября 2020

Cosmo

Вчера мы рассказывали тебе о том, что Высокий суд Лондона вынес решение по делу о клевете, отклонив иск Джонни Деппа против The Sun и признав утверждения об избиениях и унижениях Эмбер Херд, которые содержались в материале издания, «в основном правдивыми».

Несмотря на то, что адвокаты голливудского актера намерены в скором времени обжаловать решение, его экс-супруга уже успела громко отпраздновать свою маленькую победу. Так, вчера Эмбер устроила вечеринку по этому поводу, собрав на ней своих родных и близких, а после — попала в объективы папарацци с шариком в виде бутылки шампанского в руках (фото смотри здесь).

Очень символично!