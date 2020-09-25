Номер один: Шэрон Стоун назвала имя актера, с которым у нее был лучший экранный поцелуй в жизни

Звезды / Новости
25 сентября 2020
Cosmo

В своих интервью звезды часто делятся пикантными подробностями со съемок — в частности, о том, кто лучше и хуже всего целуется. В новом эпизоде шоу «Watch What Happens Live with Andy Cohen» о своем лучшем поцелуе на съемочной площадке рассказала и Шэрон Стоун. Так, по словам актрисы, больше всего ей запомнился поцелуй с легендарным Робертом Де Ниро во время съемок в фильме «Казино» 1995 года. Шэрон предположила, что поцелуй мог показаться ей настолько потрясающим не только из-за мастерства самого актера, но еще и из-за того, что она долгое время являлась его поклонницей.

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Фото: Gettyimages
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